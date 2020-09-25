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مصر.. صاحب شركة يعيش برصاصة في ذراعه (صور)

مجتمع

مصر.. صاحب شركة يعيش برصاصة في ذراعه (صور)
Reuters
مصر
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رصدت وسائل الإعلام المصرية مأساة تعيشها أسرة صاحب شركة بعد أن أصيب بطلق ناري في ذراعه أثناء تواجده في أحد الأندية الشهيرة.

مصر.. صاحب شركة يعيش برصاصة في ذراعه (صور)الرصاصة

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن محمد خيرت 38 سنة صاحب شركة استيراد، وروى تفاصيل ليلة إصابته بطلق ناري في ذراعه اليمنى، موضحا أنه كان في أحد الأندية الشهيرة مع أطفاله، وفوجئ أثناء حمله طفله الصغير بنزيف في ذراعه اليمنى، وتبين أنه كان على مقربة من 3 قاعات أفراح داخل النادي وكان هناك إطلاق للألعاب النارية والطلقات الحية.

مصر.. صاحب شركة يعيش برصاصة في ذراعه (صور)

وتابع: "أصبت بطلق ناري فظللت أنزف وهرولت إلى المستشفى لإسعافي، وتم تحويلى إلى معهد ناصر وقد أكدت الأشعة أنني أصبت بطلق ناري يصعب إخراجه من ذراعي لقربه من وتر قد يؤدي ذلك إلى بتر في ذراعي".

وأكد أن الطلقة لا تزال في ذراعه، وحسبما قرر الطبيب فإن استخراج الطلقة قد يؤدي إلى عملية بتر الذراع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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