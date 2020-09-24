ليبيا.. داخلية حكومة الوفاق تضبط المتهم بخطف وقتل فتحية اللافي

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية ضبط المتهم بجريمة خطف وقتل السيدة فتحية اللافي.

وتمكن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالوزارة من ضبط المتهم الذي أفصح أيضا عن مكان دفن جثة المجني عليها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس.

والمجني عليها في العقد السادس من عمرها، وقد تقدم أهلها ببلاغ عن فقدانها منذ مغادرتها منزلها في منطقة مشروع الهضبة بطريق المطار صباح الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، حيث كانت متجهة إلى مصحة الخليل التخصصية بالعاصمة طرابلس.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي