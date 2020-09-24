عرض صورة للهاتف الذي ابتلعه مواطن مصري لمدة 7 أشهر
Reuters
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عرض الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعى بمحافظة القليوبية في مصر جهاز تلفون المحمول الذي تم استخراجه من داخل معدة مريض كان قد ابتلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر.
واستغرقت الجراحة ما يقرب من ساعتين "تمكن خلالها الفريق من استخراج الجهاز ملفوفا بطريقة اعتقد منها الأطباء أنه حشيش حيث تم استدعاء فرد شرطة بنقطة المستشفى لمعاينة الجسم الغريب وجده موبايل صغير الحجم يبلغ طوله 7 سنتيمترات".
وبالبحث في التاريخ المرضي للمريض تبين من أقواله أنه يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج منذ فترة طويلة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية