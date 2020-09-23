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مصر.. التحقيق مع امرأة أجبرت طفلين من السودان على غسل قدميها

مجتمع

مصر.. التحقيق مع امرأة أجبرت طفلين من السودان على غسل قدميها
Reuters
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أمر النائب العام المصري بحبس امرأة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات.

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ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد استغلت السيدة طفلين سودانيين في خدمتها قسرا مستغلة ضعفهما، وتنمرها عليهما باستغلالها هذا الضعف وصغر عمرهما بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر.

وصدر القرار بحق السيدة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من القبض على ربة منزل، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور أثناء تنمرها على طفلين سودانيين، وإجبارهما على غسل قدميها، مستغلة صغر سنهما.

وكشفت التحريات أن الطفلين المجني عليهما شقيقان، وأنهما ابنا جارة المتهمة، وأجبرتهما على غسل قدميها، ثم غسل وجههما بنفس المياه. 

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

 

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