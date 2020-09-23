مصر.. فيديو مروع لسقوط لعبة "الصاروخ" ووقوع إصابات

نشر موقع صحيفة "الأهرام" المصرية مقطع فيديو يظهر سقوط لعبة "صاروخ" وعلى متنها أشخاص في مدينة ترفيهية بمنطقة مطروح بمصر.

وأدى سقوط اللعبة إلى إصابة 10 أشخاص، منهم 6 أطفال، حيث تسبب الفيديو في غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، وجيه عبدالرازق، مجلس المدينة بتنظيم حملة تفتيش على أماكن الألعاب الترفيهية وملاهي الأطفال، أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز ملاهي ترفيهية، في مناطق باب البحر وكورنيش المدينة، بعد أن تبين انتهاء تراخيصها.

وقال المسؤول المصري في تصريحات له: "تقرر إغلاق ملاهي البوسيت، بعد واقعة الإهمال التي حدثت، للحفاظ على أرواح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها"، في حين "ألقت أجهزة الأمن القبض على اثنين من المسؤولين عن الملاهي، وإحالتهما للنيابة، مع وقف نشاط الملاهي وإغلاقها".

المصدر: الأهرام