الولايات المتحدة تعاقب رجلا قتل "ساحرة" بعد اغتصابها

نفذت السلطات الأمريكية حكم الإعدام، يوم الثلاثاء، في سجين كان اغتصب امرأة، ثم قتلها، قبل 19 عاما، للاشتباه في أنها استخدمت السحر ضده.

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ونقلت شبكة "CNN" عن وزارة العدل الأمريكية أن ويليام إيميت ليكروي اقتحم منزل جوان لي تيسلر البالغة من العمر 30 عاما في عام 2001، وقام باغتصابها ثم قتلها.

وقام الرجل عقب تنفيذ الجريمة بسرقة سيارة الضحية، وتوجه بها إلى الحدود الكندية، حيث تم اعتقاله هناك.

لاحقا، خلال محادثة مع طبيب نفسي، قال ليكروي إنه "اعتبر جوان تيسلر، المربية التي كانت اعتدت عليه جنسيا قبل عشرين عاما"، وكان مقتنعا بأن المرأة ألقت عليه "لعنة" من الضروري إزالتها.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن دفاع ليكروي قدم طلب استئناف يوم الثلاثاء إلى المحكمة العليا الأمريكية لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وقضى المدان حتفه مساء نفس اليوم بحقنة مسمومة.

يشار إلى أن إعدام ليكروي، يعد السادس منذ أن أذنت المحكمة العليا الأمريكية في يوليو الماضي، بتنفيذ أحكام الإعدام في السجون الفيدرالية لأول مرة منذ 17 عاما.

المصدر: نوفوستي