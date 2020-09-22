مصر.. السيدة المتهمة بخيانة زوجها تظهر وترد لأول مرة (صور)

ردت تغريد السيد محمد، على اتهام زوجها لها بالزنا، وإنكار النسب، وذلك عبر فيديو "لايف"، بث عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

واستنكرت تغريد كلام زوجها بأنها كانت على علاقة محرمة في نفس وقت علاقتها مع زوجها قائلة، "إزاي تقول إني معاك أنت والشخص الخاين مرة واحدة، وانت فين بتبقى تحت السرير مستني ولا إيه، ما هو ده كلام كبير أوي ووصلتني إني أقول ألفاظ مش كويسة، بس أنا هحاول أتمالك أعصابي".

واستكملت: "هو ربنا قالك أفضح عرض ولية كدة وعرض 3 ولايا البنتين ذنبهم إيه، العيال مصيرهم أدمر بسببك، طيب أنا لو ست مش كويسة وماشية مع واحد تاني مش هخلف منه، هو ده صح وفضح الشرف ده كدة بتاخد حقك رحت بلغت وجبتلي حبس 3 سنين ومش عايزني أهرب والمفروض أتحبس طيب".

وتحدثت كذلك عن الأطفال قائلة: "والعيال مصيرهم هيبقى إيه لو مش عيالك صعبانين عليك ليه وبتعيط، وتقول مدارسهم هتعمل إيه".

وكان رجل اتهم زوجته بالخيانة لمدة 11 عاما، وقال إنها كانت على علاقة غير شرعية برجل آخر، طوال 5 سنوات هي مدة عمله بالخارج، وذلك خلال حديثه لأحد البرامج التلفزيوينة.

وأضاف أن زوجته أنجبت إثر تلك العلاقة الأبناء المنسوبين إليه، وأجرى لهم تحليل DNA أثبت عدم أبوته لطفلين من 3 أبناء، وحكم على الزوجة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامها بالزنا، وإنكار النسب.

المصدر: الوطن