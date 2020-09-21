مسؤول عراقي مهدد بالإقالة بعد أن شتم مواطنا في برنامج تلفزيوني

طالب أمين العاصمة العراقية الجديد منهل الحبوبي، اليوم الاثنين، إصدار قرار بإعفاء مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة، حكيم عبدالزهرة من منصبه الحالي.

ويعود سبب طلبه من رئيس الحكومة بإقالة عبد الزهرة، إلى شتم الأخير مواطنا كان يتحدث إليه ويشكو من سوء الخدمات في برنامج تلفزيني.

وجاء في نص الوثيقة: "السيد الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يرجى الإطلاع والموافقة على إعفاء حكيم عبد الزهرة حسن، مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد من منصبه الحالي، وسوف نعرض أمام أنظار سيادتكم لاحقاً بدلاء لاختيار الأنسب منهم".

وقبل أيام ظهر المتحدث باسم أمانة العاصمة بغداد خلال برنامج تلفزيوني محلي للحديث عن الواقع الخدمي في المحافظة، حيث يستقبل مقدم البرنامج اتصالات من المواطنين.

ومن بين مجموعة متصلين، شكا أحد سكان العاصمة من "سوء الخدمات في بغداد وحمل أمانة العاصمة مسؤولية الإهمال والتدهور، وقال لا يوجد هناك من لديه ضمير".

لكن حكيم عبد الزهرة رد عليه وشتمه قائلا: "لا تتجاوز، أطيح حظك إذا تجاوزت، احنا مو خدم نشتغل عند الخلفوك".

المصدر: RT