مصر.. العثور على صور فاضحة جديدة لسيدة كفر الشيخ تكشف تورط ضابط شرطة (صور)

قال محامي زوج سيدة كفر الشيخ المتهمة بفيديوهات فاضحة، إنه عثر على 632 صورة جديدة على هاتفها، قبل ساعات من الذهاب إلى مباحث الإنترنت لفحص الهاتف.

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وأظهرت الصور التي حصل موقع "القاهرة 24" على نسخة منها تورط ضابط شرطة، حيث ظهر الضابط في أكثر من صورة، من بينها صور ببدلته الميري.

وتابع المحامي، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن الضابط يظهر من صوره أن رتبته نقيب، ولكن غير معلوم الإسم لديه، وكذلك لدى الزوج، وظهر الضابط في العديد من الصور، منها صور خادشة للحياء وأخرى ببدلته الميري.

وأكد محامي الزوج، أنه سوف يتم تقديم للنيابة العامة بكفر الشيخ الصور الجديدة، التي عثر عليها على هاتف الزوجة المحمول والبالغ عددها 632 صورة ، لتضاف إلى قائمة الدلائل في واقعة الزنا المرفوعة من الزوج، ليصبح بذلك إجمالي ما تم تقديم 113 مكالمة صوتية و73 فيديو، و33 رسالة صوتية، وأخيرا 632 صورة جديدة.

المصدر: القاهرة 24