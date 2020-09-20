الإمارات.. القبض على فنانة مغربية احتفلت بعيد ميلادها دون تباعد اجتماعي

ألقت شرطة دبي القبض على فنانة مغربية، لانتهاكها مرتين التدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن "إلقاء القبض على الفنانة (م.ح) جاء بعد نشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور معارفها، من دون التزام بالتباعد الجسدي، ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا".

وأضاف: "قرار النائب العام الإماراتي واضح بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية، وينص على غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة".

وأكد أن قيادة شرطة دبي "لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض"، داعيا أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفيروس.

المصدر: "العين" الإماراتية