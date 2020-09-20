مصر.. محكمة الاستئناف تؤجل النطق بالحكم على سما المصري في قضية سب ريهام سعيد

قررت محكمة استئناف في القاهرة مد أجل النطق بالحكم في استئناف الراقصة المصرية، سما المصري على الحكم الصادر بحقها، بعد اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وذلك لجلسة 12 أكتوبر.

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ويوم الخميس الماضي، قضت المحكمة بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.

وأنكرت سما المصري، اليوم الأحد، أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن سبب اتهامها هو حدوث خلاف سابقا بينها وبين الإعلامية.

وأوضحت سما المصري، أنها لم تسب ريهام سعيد، وأن الفيديو والتسجيل الصوتي المتداول لم ينشر على حساباتها الرسمية، وكان بسبب حلقة السمنة وانتقاد زائدي الوزن، التي قدمتها ريهام سعيد على إحدى القنوات الفضائية.

وبحسب المصري، فقد ضايقتها تصريحات ريهام سعيد فانتقدتها كما كان "كل الناس"، ولم يكن ذلك سبا وقذفا.

ناصر حاتم

المصدر: RT