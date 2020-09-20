شاهد بالفيديو.. مواطن سعودي يطلق النار على عمال صيانة

أظهر شريط فيديو مواطنا سعوديا وهو يطلق النار من سلاح رشاش، على عمال صيانة سيارات في منطقة عسير، ما تسبب بإصابة اثنين منهم.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي صورته كاميرا مراقبة في مركز الصيانة، الشاب وهو ينزل من سيارة توقفت في المكان، قبل أن يشهر سلاحه الرشاش ويبدأ بإطلاق النار تجاه عمال منهمكين في تصليح إحدى السيارات.

وتداولت وسائل إعلام سعودية محلية الفيديو المنقول من حساب وزارة الداخلية في موقع "سناب شات"، مرفقا بتعليق مسؤول من الوزارة، قال فيه إن الشرطة نجحت في توقيف الشاب.

📌| الجهات الأمنية تطيح بمطلق النار على عمال الصيانة بـ #عسير وتحيله إلى #النيابة_العامة. pic.twitter.com/r3hSY48txS — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) September 20, 2020

وحسب المصادر، فقد تمت إحالة الجاني (26 عاما)، للنيابة العامة، فيما لم يتضح تاريخ ومكان الحادثة على وجه الدقة ودوافعها، ولا جنسية المصابين أو حالتهم الصحية.

المصدر: وكالات