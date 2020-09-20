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مطار القاهرة يضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

مجتمع

مطار القاهرة يضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة
RT
أقراص مخدرة مضبوطة من قبل جمارك مطار القاهرة
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تمكن رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

وعند إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة "مصر للطيران" قادمة من ميلانو، اشتبه مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في راكب مصري قادم من إيطاليا.

مطار القاهرة يضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة
RT
أقراص مخدرة مضبوطة من قبل جمارك مطار القاهرة

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة السينية، ما كشف عن أجسام متماثلة على شكل شرائط أدوية.

وتم تفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 375 شريطا، وبكل منها 14 قرصا، بإجمالي 4988 قرصا لـ "أوكسي كونتي" المخدر، و39 قرصا لـ "كونترمال 200" المخدر، وزجاجتين من "كونترمال" المخدر، مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بحق الراكب وتحريز المضبوطات.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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