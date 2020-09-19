مصر.. اكتشاف عشرات التوابيت الجديدة في منطقة سقارة الأثرية

تمكنت بعثة أثرية تابعة لوزارة الآثار المصرية من اكتشاف 14 تابوتا آدميا مغلقا قبل يومين في منطقة سقارة، ووصفت حالة الآثار بالجيدة.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية.

RT

وحتى الآن لم يتم تحديد هوية أو مناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفر.

RT

وما زالت أعمال الحفر مستمرة بقيادة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف وسيتم الإعلان عن تفاصيله للعامة قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة سقارة.

RT

RT

يذكر أن أعمال التنقيب في منطقة سقارة أسفرت الأسبوع الماضي عن العثور على بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، وباستمرار التنقيب، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر آخر به الـ 14 تابوتا جديدا ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا.

ناصر حاتم

المصدر: RT