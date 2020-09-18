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إنقاذ فتاة من محاولة انتحار في السعودية (فيديو)

مجتمع

إنقاذ فتاة من محاولة انتحار في السعودية (فيديو)
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إنقاذ فتاة من محاولة انتحار في مدينة الدمام السعودية.
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أقدمت فتاة في مدينة الدمام السعودية، اليوم الجمعة، على محاولة انتحار لكنها نجت بفضل شخص سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق أعلى.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من مكان مواجه للفندق ويظهر الفتاة وهي تقف على حافة النافذة في الطابق السابع للمبنى، بينما تقترب منها رافعة لمنعها من القفز.

وخلال تلك الأثناء، تمكن شخص من سحب الفتاة من الخلف إلى داخل الغرفة، وإنقاذها من الانتحار.

ولم تتضح هوية الفتاة ولا من قام بإنقاذها، لكن صحيفة "اليوم" السعودية قالت إن الشابة تم إنقاذها على يد الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن الفتاة نقلت إلى شرطة شرق الدمام "لاستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى الجهات ذات الاختصاص".

المصدر: "اليوم" + "تويتر"

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