إنقاذ فتاة من محاولة انتحار في السعودية (فيديو)

أقدمت فتاة في مدينة الدمام السعودية، اليوم الجمعة، على محاولة انتحار لكنها نجت بفضل شخص سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق أعلى.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من مكان مواجه للفندق ويظهر الفتاة وهي تقف على حافة النافذة في الطابق السابع للمبنى، بينما تقترب منها رافعة لمنعها من القفز.

وخلال تلك الأثناء، تمكن شخص من سحب الفتاة من الخلف إلى داخل الغرفة، وإنقاذها من الانتحار.

#محاوله_انتحار_فتاه_الدمام

من عقلية المصوره تعرف مدى تخلف هذا المجتمع الرجعي الجاهلي pic.twitter.com/wiOFZjoLkc — ٰ (@mni__) September 18, 2020

#محاوله_انتحار_فتاه_الدمام الله يلعن تصور وش ذا البنت تبي تنحر هي يا حيوانه وقلة الصلاة صدق هذا تخلف مجتمع يحاربونه هواش pic.twitter.com/1s0hncdN3W — بلاستك (@nabeponss) September 18, 2020

تركوا #محاوله_انتحار_فتاه_الدمام و جلسوا يعلقوا ع كلام المصورة

ليه تقول من قلة الايمان وقلة الصلاة https://t.co/BzNzZLWNTs — أبو صالح الحضرمي (@mohamed20111718) September 18, 2020

ولم تتضح هوية الفتاة ولا من قام بإنقاذها، لكن صحيفة "اليوم" السعودية قالت إن الشابة تم إنقاذها على يد الأجهزة الأمنية ورجال الدفاع المدني.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن الفتاة نقلت إلى شرطة شرق الدمام "لاستكمال الإجراءات وإحالة القضية إلى الجهات ذات الاختصاص".

المصدر: "اليوم" + "تويتر"