النائب العام المصري يأمر بإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بكفالة 40 ألف جنيه

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بإخلاء سبيل المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، إذا سددا ضمانا ماليا قدره 40 ألف جنيه.

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وجاء في قرار النائب العام أنه سيتم تكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما، التي قاما بترويعها من أجل نشر فيديو على يوتيوب والتربح من وراء ذلك.

وكانت النيابة العامة المصرية قد استكملت استجواب المتهمين، حيث أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلا.

وطالب المتهمين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية