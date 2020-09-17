مصر.. أول صور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بعد القبض عليهما

نشرت جريدة "الوطن" المصرية صورتي المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، بعد القبض عليهما، بتهمة نشر فيديو مسيئ أثناء ترويع ابنتهما.

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وقررت النيابة العامة، حبس أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، حيث يواجهان 5 اتهامات.

ونسبت النيابة لهما اتهامات "الإتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفلة بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر والتربح".

ونفى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ما نسبته النيابة العامة لهما من تهم، وقالا: "بنحب ولادنا أوي وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة أعلن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين في منطقة القاهرة الجديدة بناءً على قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما في الاتهامات الموجهة إليهما بشأن نشر فيديوهات لاستغلال طفلتهما، والاتجار بها لتحقيق مشاهدات عبر قناة أحمد حسن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية