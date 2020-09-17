مصر.. الأمن يكشف تفاصيل جديدة في حادثة مقتل السيدة الإماراتية

تباشر النيابة العامة المصرية، التحقيق مع المتهمين بقتل سيدة مصرية تحمل الجنسية الإماراتية داخل شقتها بالطالبية، وطلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة.

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وكشفت التحقيقات، أن شقيقة المجني عليها، تقيم في شقة بالطابق الذي يعلوها، بمنطقة الطالبية، هي من اكتشفت مقتل شقيقتها، وذلك بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة.

وأضافت التحقيقات، أنه عثر على جثة المجني عليها في حالة تعفن كما تبين إصابتها في أماكن مختلفة من جسدها، بالإضافة إلى تبعثر محتويات الشقة.

وتوصلت تحريات رجال الشرطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار الذي تقيم به المجني عليها، وشقيقه وآخر، بغرض السرقة، وتمكنت من القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة.

وتستمع النيابة لأقوال المتهمين حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

المصدر: الأهرام