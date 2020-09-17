"خذني زيارة تل أبيب" أغنية إماراتية جديدة تحتفي بالتطبيع - فيديو

أثارت أغنية إماراتية تحتفي بالتطبيع مع إسرائيل، تم بثها اليوم الخميس، على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين نشطاء ومغردين.

وتقول كلمات الأغنية، التي حملت عنوان "عاشت إمارات السلام":

"خذني زيارة لتل أبيب.. أرجوك يالنشمي اللبيب.. أنا بدوي ونهجي رهيب.. عاشت إمارات السلام عز العرب عز الشعوب.. والقدس قدسي والدروب.. أدلها من كل صوب.. عاشت إمارات السلام".

ويأتي نشر الأغنية بعد توقيع الإمارات والبحرين يوم الثلاثاء اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: "وكالات"