عارضة أزياء عالمية شهيرة تتهم مصورا بالاعتداء الجنسي عليها

اتهمت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية الشهيرة إميلي راتاجكوسكو المصور جوناثان ليدر، بالاعتداء الجنسي عليها أثناء جولة تصوير في منزله عام 2012.

وتحدثت راتاجكوسكي في مقال لها نشر في مجلة "نيويورك ماغازين"، أن المصور اعتدى عليها جنسيا بعد جولة تصوير مجانية لمجلة "داريوس"، تطلبت بقاءها في المكان خلال ليلة كاملة.

وقالت إنها وصلت إلى شقة المصور في نيويورك، حيث كانت مع المصور مساعدة مختصة بالماكياج.

وحسب قول راتاجكوسكي، فإنها قامت بجولة تصوير بملابس داخلية، وقدم الصور الخمر لها أثناء الجولة، ثم طلب منها القيام بجولة تصوير عارية.

وأشارت إلى أن المصور تحرش بها بعد مغادرة مساعدته، لكنها لا تتذكر كامل تفاصيل ما حدث لأنها كانت تحت تأثير الخمر.

وأضافت أنها لم تكشف عن هذا الحادث من قبل، ولم تتحدث لأحد عنه.

من جانبه، نفى المصور صحة ما تحدثت عنه راتاجكوسكي، قائلا إن تلك الاتهامات "لا تستحق الرد"، ووصفها بـ"الكاذبة تماما".

المصدر: الغارديان