السعودية.. أمير جازان يعزي في شيخ قبيلة آل عيسى بني حمد

قدم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز ونائبه واجب العزاء في الشيخ عمر بن عبد الله يعقوب حمدي، شيخ قبيلة آل عيسى بني حمد بمحافظة الطوال.

وعبر أمير المنطقة ونائبه عن بالغ تعازيهما ومواساتهما، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيدين بما قدمه الفقيد خلال عمله من أعمال ومساع في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

ومن جهته، عبر ابن الراحل الشيخ يعقوب بن عمر عبد الله حمدي وأبناء وأفراد أسرة الفقيد، عن تقديرهم لأمير منطقة جازان ونائبه، على تعازيهما ومواساتهما.

المصدر: "وكالات سعودية"