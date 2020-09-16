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اعترافات منفذ جريمة قتل صيدلانية وعائلتها في بغداد (فيديو)

مجتمع

اعترافات منفذ جريمة قتل صيدلانية وعائلتها في بغداد (فيديو)
الضحية شيلان دارا
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اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على منفذ عملية قتل عائلة كاملة في منطقة المنصور ببغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان صحفي: "نفذت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بأمرة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع قوات الأسايس في إقليم كردستان عملية استخبارية تمكنت من خلالها اعتقال منفذ مجزرة المنصور التي راح ضحيتها الصيدلانية شيلان وعائلتها". 

ونشرت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، اعترافات قاتل الصيدلانية شيلان دارا وعائلتها في بغداد أمس الثلاثاء.

ويظهر في الفيديو منفذ الجريمة الذي يعترف بقتل العائلة بعدما رفض والد شيلان أن يقرضه مبلغاً من المال.

  

المصدر: RT

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