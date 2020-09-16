اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب يكشفان سبب نشرهما الفيديو المتسبب في جدل كبير بمصر

قال اليوتيوبر أحمد حسن المتهم بتعريض حياة طفلته للخطر فى تحقيقات النيابة العامة، إنه لم يقصد هو وزوجته ترهيب أو تعريض حياة ابنتهما للخطر.

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وأشار إلى أن الفيديو المتدوال عبارة عن دعابة أب لطفلته ووصلة مزاح، بينما قالت زوجته إن قيامها بتلوين وجهها بالأسود كان نوعا من اختبار مدى ذكاء الطفلة، مشيرة إلى أنها وزوجها يوثقان لحظات طفولة ابنتهما.

ووجهت نيابة البساتين لحسن وزوجته زينب، تهم الاتجار بالبشر وتعريض طفلة للخطر، والتربح في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بالإتجار فى البشر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية