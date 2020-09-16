عزت العلايلي في عيد ميلاده الـ86: "نفسي في مزرعة كبيرة فيها فلوس وستات"

احتفل الفنان المصري عزت العلايلي، أمس الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ86، قائلا إنه لا يحتفل بعيد ميلاده وإن زوجته التي توفيت كانت الوحيدة التي تحتفل به.

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وعن أمنيته في عيد ميلاده، قال العلايلي لـ"الوطن" إنه لم يسمع هذه الجملة منذ فترة طويلة، ورد مازحا: "نفسي في مزرعة كبيرة كلها ستات وفلوس".

وبدأ عزت العلايلي مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

وقدم العلايلي الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، وفيلم "السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدورا بارزة في التلفزيون كذلك.

يذكر أن آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" الذي قدمه العام الماضي، وجسد فيه دور كامل الخولي، وشاركته في البطولة ميرفت أمين وغيرها من الفنانين.

المصدر: الوطن