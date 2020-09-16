مصرع ضابط مصري بعد دهسه في الشارع (فيديو)

نشر أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لواقعة دهس الضابط مصطفى عبد الجليل بالإدارة العامة للمرور.

وتوفي الضابط المصري بعد دهسه، ويوثق الفيديو "لحظة نقله عبر سيارة الإسعاف، حيث تم دهسه خلال محاولته إيقاف أتوبيس مخالف، على الطريق الزراعي بمنطقة نزلة قليوب، إلا أن قائده رفض الامتثال للأوامر، ودهس الضابط وفر هاربا".

ويظهر الفيديو سيارة إسعاف تدخل لمكان الحادث، في محاولة لإنقاذ أحد المصابين، فيما يردد صوت المصور قائلا: "حسبي الله نعم الوكيل.. أتوبيس ميني باص خبط الظابط اللي بيقف في الكمين ده وجري".

وأضاف: "ده العسكري اللي معاه الأتوبيس خبطه برضه، والظابط استشهد عند نزلة قليوب".

المصدر: الوطن