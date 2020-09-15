كيم كارداشيان تقرر تجميد حسابيها على فيسبوك وإنستغرام

قررت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان تجميد حسابيها على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت كارداشيان في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".

– only to take steps after people are killed. Misinformation shared on social media has a serious impact on our elections and undermines our democracy. Please join me tomorrow when I will be “freezing” my Instagram and FB account to tell Facebook to #StopHateForProfit. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020

وكانت كارداشيان قد انضمت إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على "فيسبوك" لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.

وأوضحت كارداشيان أنها ستقوم بتجميد حسابيها غدا الأربعاء، داعية المتابعين لتأييدها والحملة المناهضة للكراهية.

المصدر: RT+رويترز