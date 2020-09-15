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كيم كارداشيان تقرر تجميد حسابيها على فيسبوك وإنستغرام

مجتمع

كيم كارداشيان تقرر تجميد حسابيها على فيسبوك وإنستغرام
AFP Jean-Baptiste Lacroix
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قررت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان تجميد حسابيها على موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، احتجاجا على انتشار الكراهية والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت كارداشيان في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، إن "المعلومات المضللة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير خطير على انتخاباتنا وتقوض ديمقراطيتنا".

وكانت كارداشيان قد انضمت إلى حملة "أوقفوا الكراهية من أجل الربح" التي تضغط على "فيسبوك" لإزالة المنشورات التي تنضح بخطاب الكراهية.

وأوضحت كارداشيان أنها ستقوم بتجميد حسابيها غدا الأربعاء، داعية المتابعين لتأييدها والحملة المناهضة للكراهية.

المصدر: RT+رويترز

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