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مصر.. أنغام تعلق على زواجها من موسيقار مشهور

مجتمع

مصر.. أنغام تعلق على زواجها من موسيقار مشهور
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علقت الفنانة المصرية أنغام على الأخبار المتداولة حول زواجها من الموسيقار المعروف هاني فرحات، موضحة أن هذه الأخبار غير صحيحة.

مصر.. أنغام تعلق على زواجها من موسيقار مشهورأنغام وهاني فرحات

وغردت أنغام من خلال حسابها الشخصي تويتر: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة رجاء  للمواقع  المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

وكان قد تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة المصرية أنغام مع الموسيقار هاني فرحات زاعمين أنه قد تم زواجهما.

المصدر: صدى البلد

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