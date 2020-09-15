مصر.. أنغام تعلق على زواجها من موسيقار مشهور

علقت الفنانة المصرية أنغام على الأخبار المتداولة حول زواجها من الموسيقار المعروف هاني فرحات، موضحة أن هذه الأخبار غير صحيحة.

الأخبار المتداوله عني غير صحيحه رجاء للمواقع (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر #انغام — Angham (@Angham) September 15, 2020

وغردت أنغام من خلال حسابها الشخصي تويتر: "الأخبار المتداولة عني غير صحيحة رجاء للمواقع المحترمة عدم نشر أخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر".

وكان قد تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة المصرية أنغام مع الموسيقار هاني فرحات زاعمين أنه قد تم زواجهما.

المصدر: صدى البلد