الأردن.. جامعة الإسراء تنفي مسؤوليتها عن مأساة إحراق طالب نفسه

في أعقاب الجدل الذي تلا إحراق طالب نفسه في جامعة الإسراء بالعاصمة الأردنية عمان، نفى رئيس الجامعة أحمد نصيرات أن تكون مؤسسته السبب في حدوث هذه المأساة.

وقال نصيرات، في تصريح لإذاعة "حسنى"، إن الجامعة كانت متعاونة مع الطالب، وإن هذا الأخير لم يطلب مقابلته عكس الأخبار التي ردت إحراق الطالب نفسه بالبنزين لرفض رئاسة الجامعة استقباله، وألح على أن مكتبه "مفتوح لجميع الطلبة". وعبر رئيس جامعة الإسراء عن أسفه لما حدث متمنيا الشفاء العاجل للطالب الذي ما زال يتلقى العلاج في المستشفى.

في المقابل، أوضح نصيرات أن مستحقات الجامعة على الطالب، وهي جامعة خاصة، بلغت 25 ألف دينار، وبصفته رئيس هذه المؤسسة هو مطالب بتحصيل مستحقاتها المالية من الطلبة. وأضاف أن تسوية مالية تم التوصل إليها بين الجامعة والطالب، إلا أن هذا الأخير عجز عن الالتزام بها. ولا يؤدي العجز عن دفع المستحقات إلى حرمان الطالب من إجراء امتحاناته النهائية، حسب رئيس الجامعة، بل يتم تأجيلها حتى يدفع ما عليه.

أما عن حادثة إحراق الطالب نفسه، فأوضح نصيرات بأن "فور وقوع الحادثة تم إسعاف الطالب أحمد في المركز الطبي داخل الجامعة ثم تم نقله بمرافقة طبيب الجامعة لمستشفى الحمايدة، ولعدم توفر اختصاص حروق تم نقله لمستشفى البشير".

وعند وقوع الحادثة، قالت وزارة التعليم الأردنية إن ما جرى يعتبر "مؤشرا خطيرا" التزمت بمتابعته لمنع تكراره في المستقبل.

المصدر: وسائل إعلام أردنية