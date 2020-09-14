 
مباشر

جدل في مصر بعد إجراء الفنان أحمد سعد عملية تجميل وفنانة تعلق بلفظ غير لائق (صورة)

مجتمع

جدل في مصر بعد إجراء الفنان أحمد سعد عملية تجميل وفنانة تعلق بلفظ غير لائق (صورة)
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqj2

حذفت الفنانة المصرية ريم البارودي تعليقها على صور تم نشرها عبر حساب برنامج "عرب وود" للفنان أحمد سعد بعد خضوعه لعملية تجميل.

جدل في مصر بعد إجراء الفنان أحمد سعد عملية تجميل وفنانة تعلق بلفظ غير لائق (صورة)

وجاء قرار ريم البارودي حذف التعليق بعد الهجوم عليها بسبب تعليقها البذيء حيث قالت "الخلقة مهما عمل".

وأثار الفنان أحمد سعد جدلا كبيرا بعد خضوعه لعمليات تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعدما نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية.

وسخرت الفنانة ريم البارودي زوجة أحمد سعد السابقة منه وكتبت تعليقا على حساب برنامج "عرب وود": "نفس الخلقة" مرفقة إياه بلفظ بذيء.  

وتقوم ريم البارودي بمهاجمة أحمد سعد في اللقاءات الصحفية والتلفزيونية بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب التي لم تسلم الأخيرة من تصريحات ريم النارية ضدها.

وكان أحمد سعد أعلن خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا