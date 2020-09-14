نجل الفنان محمود ياسين يهاجم فنانا سوريا بسبب وصف غير لائق للفنانين المصريين

هاجم الفنان عمرو محمود ياسين تصريحات الفنان السوري يزن السيد، التي انتقد فيها الفنان خالد النبوي ووصف أخلاق نجوم سوريا بأنها "أحسن" من أخلاق النجوم المصريين.

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وكتب عمرو ياسين عبر "فيسبوك": "يا صديقي، أنت أعطيت صورة سيئة عن نفسك وانطبق عليك المقولة التي تقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها".

وتابع: "يكفي أنك أسأت لكل فنان مصري ووقعت في فخ التعميم، وأظهرت روحا سيئة تجاه فناني مصر بسبب تجربة شخصية أكاد أجزم أنك أسأت فيها الفهم، وخصوصا أنك تمتلك روحا عدائية، وتبدو غير قادر على ضبط زمام نفسك".

وأضاف: "مع حبنا واحترامنا لفناني سوريا وقد التقيت بالعديد منهم وكانوا قمة في الذوق والأدب والروح الطيبة، بالإضافة أن الفنان خالد النبوي هو فنان محترم وقيمة كبيرة ما كان ينبغي أن تسيء إليه".

وكان يزن السيد انتقد خالد النبوي، في حوار أجراه مع برنامج "راحت علينا" المعروض على إحدى القنوات الفضائية، وأكد أن الأخير كان لا يلقي السلام أثناء دخوله الاستديو، ويتأخر عن موعد التصوير لمدة تصل لساعة، ويتدخل في تعديل حوار الشخصية التي يؤديها يزن، في مشهد جمعهما.

وبسؤال يزن هل نجومية سوريا أكبر من نجومية مصر، قال "أخلاقنا أحسن منهم، إحنا كنجوم سوريا ما بنتعامل بتوقير، عندهم بطل العمل مستحيل تحكي معه وكارافان لحاله، وما بيسلم، بشبه سوريا ولبنان نفس الشيء".

المصدر: وسائل إعلام مصرية