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مصر.. العثور على جثة سيدة خليجية مكبلة اليدين والقدمين داخل غرفة النوم

مجتمع

مصر.. العثور على جثة سيدة خليجية مكبلة اليدين والقدمين داخل غرفة النوم
Reuters
الأمن المصري
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عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة في مصر على جثة سيدة خليجية مكبلة اليدين والقدمين داخل غرفة النوم، وتبين أنها في العقد السادس من العمر وتدعى نفيسة.

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وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وهي شقة سكنية وبالدخول إليها عثر على جثة لسيدة مكبلة اليدين والقدمين داخل غرفة النوم، وتبين أنها تنتمي لدولة خليجية.

وتبين أن الجثة ليس بها أي إصابات ظاهرية ولا يوجد بعثرة في محتويات الشقة، وأن الجاني المجهول دخل الشقة بطريقة مشروعة، ما يشير إلى أنه من المترددين على المجني عليها.

وأكدت المعاينة أيضا أن الجاني المجهول دخل الشقة، وحصلت بينه وبين الضحية مشادة وقام بتكبيل القدمين واليدين، واستولى على متعلقاتها الشخصية، بالإضافة لمسروقات لم يتم تحديدها، وفر هاربا.

وتبين اختفاء حارس العقار في وقت قريب من وقوع الجريمة ما يثير الشكوك حوله في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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