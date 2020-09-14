مسؤول عراقي يشتم مواطنا في برنامج تلفزيوني مباشر (فيديو)

ظهر المتحدث باسم أمانة العاصمة بغداد خلال برنامج تلفزيوني محلي للحديث عن الواقع الخدمي في المحافظة، وضمن إعداد البرنامج يستقبل المقدم اتصالات من المواطنين.

ومن بين مجموعة متصلين شكا أحد سكان العاصمة من "سوء الخدمات في بغداد وحمل أمانة العاصمة مسؤولية الإهمال والتدهور، وقال لا يوجد هناك من لديه ضمير".

لكن حكيم عبد الزهرة رد عليه وشتمه قائلا: "لا تتجاوز، أطيح حظك إذا تجاوزت، احنا مو خدم نشتغل عند الخلفوك".

وأثارت المقابلة جدلا واسعا في العراق وانتقادات للمسؤول المحلي بسبب "تجاوزه" على المواطن.

المصدر: RT