العاهل الأردني يتدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة فنان

كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بنقل الفنان الأردني محمد الختوم إلى مدينة الحسين الطبية.

وقامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بنقل الفنان الختوم من منزله الكائن في إحدى ضواحي العاصمة عمان، بواسطة سيارة إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي إلى مدينة الحسين الطبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "الفنان يرقد على سرير المرض ببيته منذ عدة أشهر، وجهاز أكسجين يساعده على التنفس، حيث يعاني من تليف في الرئتين ويحتاج زراعة لرئة بشكل عاجل، ولكنه لا يمتلك المال الكافي للعلاج".

وأشاد ذوو الختوم بمواقف الملك عبد الله المشرفة، معبرين عن شكرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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يذكر أن ذوي الفنان الختوم ناشدوا العاهل الأردني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقله إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه.

والختوم، من مواليد الأردن عام 1950، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين.

الحمدلله يا رب يا الله قديش انبسطت يا رب يقومه بالسلامة ويرجع اقوى من اول ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩ https://t.co/POuajmtKba — غَالِـــيَّـة (@Ghalia_aljarrah) September 10, 2020



قدم الكثير من الأعمال التلفزيونية، التي ما زالت عالقة في أذهان الأردنيين ومنها المطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، لوحة حب، كما أن له بعض الأعمال المسرحية، ومنها: "اللعبة، خادم سيدين".

الملك يلبي النداء ، لأبناء الشعب الاردني تحت وسم، #علاج_الفنان_محمد_الختوم ، والديوان الملكي يبادر بالاتصال باسرة فنان الأردن الكبير ويوجه جلالة الملك وولي عهده المحبوب فورا بتقييم حالته الصحية والمباشرة بعلاجه .

(🇯🇴❤️🇯🇴) pic.twitter.com/kKLpF2JYYX — خالد ارتيمان السرحان ¦¦ 🇯🇴 ¦¦ (@k_jjjj_k) September 10, 2020

لأنه كلنا عيله واجبنا نوقف مع بعض، ننشر القضية أقل تصرف نساعد فيه#علاج_الفنان_محمد_الختومhttps://t.co/YpHjmpppMV — Abostaif Al-Qudah 💙 (@AbostaifQ) September 10, 2020



المصدر: وكالات أردنية