بعد مأساة الطفل عدنان.. الشرطة تنقذ طفلا من اعتداء جنسي في طنجة

أوقف الأمن العمومي بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة الجزائرية مساء السبت، ثلاثينيا للاشتباه في تورطه بقضية تتعلق بالتغرير بقاصر واغتصابه.

وأوردت "هسبريس"، أن المشتبه فيه عمره 36 سنة، نسج علاقة افتراضية مع الضحية الذي يبلغ من العمر 11 سنة عبر حسابه على "فيسبوك"، قبل أن يحاول استدراجه للقائه بإحدى الحدائق العمومية بمنطقة مغوغة.

إقرأ المزيد

وتمكنت الشرطة بالتنسيق مع والد الطفل الضحية، من الإيقاع بالمشتبه فيه المعني وبحوزته مجموعة من الهدايا التي كان يعتزم استخدامها لاستدراج الطفل.

تجدر الإشارة إلى أن الحادثة هذه ليست الأولى من نوعها في مدينة طنجة في الآونة الأخيرة، فيوم أمس قبضت الشرطة على شخص أقدم على استدراج طفل إلى شقة واعتدى عليه جنسيا قبل قتله عمدا في نفس اليوم ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

المصدر: "هسبريس"