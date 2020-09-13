إيران.. وزير التربية يعتذر على حذف صور بنات من غلاف كتاب مدرسي

اعتذر وزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاج ميرزائي، بعد أن حذفت وزارته صور بنات من غلاف كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، وهي قضية أثارت غضب رواد التواصل.

إقرأ المزيد

ووعد ميرزائي بتعديل الصورة على الغلاف، وذلك بعد أن أزالت السلطات التربوية صور فتيات من غلاف النسخة الجديدة للكتاب وأبقت عليه صبيان فقط، في خطوة اعتبرها الكثيرون دليلا على "كراهية النساء والتمييز ضدهن".

وبررت وزارة التربية قرارها بالقول إن الصورة التي تضمنت بنات بدت فوضوية وغير ملائمة لذا تم حذف صور الفتيات منها.

المصدر: RT