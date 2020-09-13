دبي.. الشرطة تضبط شابا رقص بشكل "فاضح" في مقهى

ألقت شرطة دبي، القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرقص بشكل "فاضح" داخل أحد المقاهي في الإمارة.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد جمال سالم الجلاف، إن "الشرطة تمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع الفاضح المتداول، والشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره، وإلقاء القبض عليهما".

وأشار إلى أن "الشخص الذي نشر مقطع الفيديو، ارتكب بفعلته مسا بالآداب العامة، وهي جريمة يعاقب عليها المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 5 لسنة 2012 في مادته رقم 24 بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم".

ولفت المصدر الأمني إلى أن الشرطة قامت بمخالفة المقهى وإغلاقه.

المصدر: صحيفة "الإمارات اليوم"