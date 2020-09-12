إيطاليا.. كاميرا تكشف جريمة اغتصاب جماعي لفتاتين بريطانيتين

أعلنت الشرطة الإيطالية يوم السبت، توقيف 4 رجال في إطار تحقيق في اغتصاب جماعي لقاصرتين بريطانيتين.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الفتاتين تعرضتا ليلة 7 إلى 8 سبتمبر الجاري للاغتصاب مرات عديدة خلال سهرة أقيمت في فيلا على بعد نحو 30 كيلومترا من جنوب مدينة ماتيرا.

ونشرت الشرطة الإيطالية تسجيلا لإحدى كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في الفيلا، أظهر عددا من الرجال وهم يجرّون إحدى الفتاتين، حيث كان هذا المقطع أحد الأدلة التي قادت إلى القبض على المتهمين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفتاتين تعرضتا للضرب قبل أن يغتصبهما أكثر من شخص، فيما قال محاميهما، جوزبي راغو، إن العنف المرتكب ضدهما "غير مسبوق".

المصدر: "ديلي ميل"