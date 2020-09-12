جامعة عمان العربية تمنح شهادة تخرج لطالبة بعد وفاتها

كرمت جامعة عمان العربية إحدى طالباتها التي وافتها المنية إثر مرض عضال، بمنحها شهادة التخرج، وذلك خلال لقاء جمع بين إدارة الجامعة ووالدي الطالبة المرحومة.

وفي لقاء ضم القائم بأعمال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور خالد الطراونة، جرى تسليم الشهادة ودرع الجامعة لوالدي الطالبة (لبنى جودت محمود الجندي)، التي كانت تدرس تخصص التسويق في كلية الأعمال، واجتازت قبل وفاتها شروط النجاح بتقدير "جيد جدا"، حيث كان من المرتقب تخرجها الفصل الدراسي الثاني 2020/2019.

وفي هذا الصدد، عبر الطراونة، "عن عظيم عزائه وأسرة الجامعة الفقيدة التي وافتها المنية، معربا عن اعتزازه بـ(لبنى) التي كانت نموذجا للطالبة المجتهدة والساعية للتميز".

وأكد الطراونة أن "جامعة عمان العربية ستظل تستذكرها كقصة نجاح وإصرار لتجاوز التحديات حتى يستلهم الجميع منها العبر والدروس في العمل الدؤوب دون ارتهان للتحديات والصعوبات".

بدوره وجه والد الطالبة، الدكتور جودت الجندي للجامعة الشكر على تكريم ابنته، داعيا الجميع للعمل ومواجهة التحديات مهما كانت الظروف حتى يتحول كل واحد إلى قصة نجاح.

المصدر: جريدة الغد