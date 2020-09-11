الأردن.. وزارة العمل تتيح عودة العمال الأجانب أصحاب التصاريح الصالحة

قررت وزارة العمل الأردنية السماح للعمالة الوافدة ممن غادروا البلاد قبل 18 مارس 2020 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد حسب الإجراءات المتبعة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح للعمالة غير الأردنية ممن غادروا البلاد قبل 18 مارس 2020 وتصاريح عملهم ما زالت سارية، بدخول البلاد.

فيما أكد الملحق العمالي المصري بعمان طلعت السيد أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة أصدر قرارا بذلك فضلا عن قراره عدم السماح بدخول أي عامل غير أردني أراضي المملكة ممن يحملون تصاريح عمل منتهية.

المصدر: RT