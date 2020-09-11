كاتب مصري يكشف قصة تدخل مبارك لحصول محمود عبد العزيز على دور "رأفت الهجان"

كشف الكاتب المصري طاهر البهي عن تفاصيل لأول مرة بشأن تدخل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في حسم دور "رأفت الهجان" لصالح الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز.

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وقال البهي على قناته بـ"يوتيوب"، إن علاقة صداقة قوية جمعته بالفنان الراحل، وروى له عن كواليس دوره في مسلسل "رأفت الهجان"، فبعد أن بدأ الاستعداد للدور فوجيء أن هناك مفاوضات مع نجم آخر، ولكن عبد العزيز لم ييأس وقرر اللجوء إلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأوضح البهي أن "مبارك كان يتواجد وقتها في السعودية، فتوجه محمود عبد العزيز إلى المملكة واستأذن من المسؤولين هناك وارتدى الزي السعودي ودخل وسط المواطنين".

وتابع: "لم يتعرف عليه مبارك، وقدم عبد العزيز نفسه، وأخبره عن دور "رأفت الهجان" ومدى حبه له، ما جعل يتدخل شخصيا في الأمر والذي انتهى بتقديم الفنان الراحل للدور".

المصدر: RT