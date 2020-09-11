السعودية.. القبض على منتحلي صفة أمنية ابتزا العمالة الوافدة

تمكنت قوات الأمن السعودية في منطقة القصيم من إلقاء القبض على مواطنين اثنين، انتحلا صفة أمنية لابتزاز العمال الوافدين.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن "الجهات الأمنية تمكنت، بفضل الله، من القبض على مواطنين اثنين في العقد الخامس من عمرهما، تورطا بعدد من الجرائم".

وأوضح المتحدث أن "الجرائم تمثلت بانتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ 30000 ريال سعودي".

وأكد السحيباني أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: جريدة "الرياض"