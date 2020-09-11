محام يعتذر لتامر حسني

قال المحامي المصري أحمد مهران، إنه تقدم باعتذار إلى الفنان تامر حسني بعد إدراج اسمه في بلاغ تقدم به للنائب العام في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت".

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وأوضح مهران في تصريحات خاصة لموقع "لها": "بعد أن تقدمت بالبلاغ ضد بعض الفنانين الذين تواجدوا وقت الحفل الذي اغتصبت فيه فتاة في فندق فيرمونت، وكان من بين هؤلاء الفنان تامر حسني، وردت إلينا معلومات تؤكد أن تامر لم يكن ضمن هؤلاء الفنانين".

وأضاف: "ولهذا حذفت على الفور اسم تامر من عريضة الاتهام لانتفاء صلته بالموضوع، وقد ورد اسمه في البلاغ من طريق الخطأ غير المقصود، لهذا كان لزاماً علينا أن نوضح ذلك ونقدّم الاعتذار الواجب الى الفنان المحترم".

وكان مهران قد تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل الرقم 2901 لسنة 2020، ضد عدد من الفنانين المصريين واللبنانيين، إضافة إلى مدير فندق "فيرمونت نايل سيتي" بصفته وشخصه، واتهمهم بـ"إقامة حفلات غنائية وهمية كان الهدف منها جذب الفتيات والتغرير بهن وإجبار بعضهن على المشاركة في جرائم جنسية"...

وقال: "حصلت على معلومات من فندق فيرمونت تؤكد تورط المتهمين، وأطالب بالتحقيق لكشف الحقيقة للرأي العام"، مشيرا إلى أن الفنانين المذكورين في البلاغ ومنظمي الحفلات "كانوا على علم بوقوع هذه الجرائم"، مؤكدا أن "هذه الحفلات كانت فخا لجذب أكبر عدد من المشاركين بهذه الجرائم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية