بعد معاقبته.. أول تعليق لمشرف القطار الذي أهان مجندا بالجيش المصري

قال عادل صلاح، مشرف قطار المنصورة المساعد لرئيس القطار، صاحب أزمة تذكرة المجند، "إننا نتعرض كل يوم لمثل هذه المواقف خلال رحلات القطار اليومية".

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وأوضح في تصريحات لجريدة "الوطن" المصرية أن السبب في إحداث كل هذه الضجة، هو الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا.

وأضاف، صلاح، أن: "المجند في عمر أبنائنا، مؤكدا أنه يأسف لهذا المشهد الذي ظهر في الفيديو".

وتابع: "كل اللي طلبناه هو ثمن التذكرة، ولو كان المجند قال إنه معهوش فلوس كنا مشينا، واحنا بنعمل ده كتير.. آسف على اللي حصل وحقكم عليا".

وأشار إلى أن نتائج تعاطي المخدرات التي أجريت له كانت سلبية، و"أنا عمري ما أخدت مخدرات، وبعتذر عن المشهد اللي حصل".

وكانت وزارة النقل المصرية، قد أعلنت في بيان صادر عنها مساء أمس، انتهاء التحقيق الفوري، الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة/ القاهرة، بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة المصرية من ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية، بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية.

وتمت مجازاة عادل فاروق عبدالهادي رئيس القطار، بخصم أجر 50 يوما من راتبه، لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بارتداء الكمامة الطبية، والمنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

ومجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار، بخصم أجر 15 يوما من راتبه، لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وصدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

كما تم تحرير محضر شرطة لهم، لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم، بالغرامة 4000 جنيه.

المصدر: الوطن