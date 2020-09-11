كاريكاتور ساخر يشعل غضب المحامين في السعودية (صور)

ألهب رسم كاريكاتيري نشرته إحدى الصحف المحلية في السعودية مشاعر وغضب محامين سعوديين، الخميس، بعد أن اعتبروه مسيئا لهم، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنه.

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وأثار نشر الكاريكاتير في صحيفة "مكة" المحلية، ردود فعل غاضبة من قبل محامين ومحاميات في السعودية، بينهم أسماء معروفة طالبوا هيئة المحامين في المملكة، بالتدخل للدفاع عنهم وعن مهنتهم من الإساءة التي تضمنها الكاريكاتير على حد وصف البعض.

ونشرت الصحيفة الرسم الكاريكاتوري الذي يتضمن صورتين، بتعليقين مختلفين، كتب تحت الأولى تعليق لمحام يقول بعد صدور حكم قضائي لصالح موكله "قضاؤنا عادل ومتطور"، بينما يقول في الصورة الثانية بعد صدور حكم ضد موكله "قضاؤنا مؤدلج وغير عادل".

وقال المحامي عبد الرحمن اللاحم، في تعليق غاضب على الكاريكاتير: "هذا الكاريكاتير مسيء لمهنة المحاماة والمحامين، ويفترض أن تتحرك هيئة المحامين من أجل الذود عن جناب المهنة، لأن هذا واجبها و يدفع لها المحامون دراهم من أجل ذلك".

هذا الكاريكاتير مسيء لمهنة المحاماة و المحامين ويفترض أن تتحرك @SABAssociation من أجل الذود عن جناب المهنة لأن هذا واجبها و يدفع لها المحامين دراهم من أجل ذلك .@Alnowaisir@jabertoonhttps://t.co/00cDPMwsni — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) September 10, 2020

وكتب المحامي عبد العزيز بن سويد، في نقده للكاريكاتير: "يخشى على صحيفة مكة الصادقة من بعض الصحفيين أو الكتاب الذين يرجون الشهرة من وراء بعض التعابير المشوهة لمهنة شريفة كمهنة المحاماة، ولعلي أغير مفهوم هذا الكاريكاتير في حال تم الحكم لنا، فنفرح لأنفسنا ولموكلنا، وإذا حُكم علينا فنغضب و نزعل، فهذا أقل تعبير نشعر به على موكلنا وأنفسنا".

وعلق المحامي خالد السفري في سياق مشابه: "السادة صحيفة مكة، ما تم نشره على صفحتكم لا يمثل صورة حقيقية للقضاء وللمحامين ومهنة المحاماة، ونشركم لمثل هذه الكاريكاتيرات المسيئة للمحامين والمهنة، ولا نرضى بمثل هذه التجاوزات ونتطلع لتدخل وزارة العدل وهيئة المحامين في هذه التجاوزات".

وقالت المحامية بدور بنت سعد، في مشاركتها بنقد الكاريكاتير: "عفوًا المحامي لا يحكم له ولا يحكم عليه، إنما الحكم للموكل. عموما لا نقبل بهذه الإساءة، هيئة المحامين".

ودافع رسام الكاريكاتير، عبد الله جابر، عن رسمه، ورد على الانتقادات التي طالته، قائلا: "لأني انتقدت اليوم سلوك بعض المحامين في رسم اليوم طالب البعض بمحاسبتي.. مبررين أنني أسأت لمهنتهم وقطعا هذا غير صحيح، انتقاد محامٍ ما لا يعني الإساءة لمهنة المحاماة، سبق وانتقدت المعلم والوزير والعقاري وغيرهم، فهل أسأت لكل هذه المهن، بلاش حساسية".

المصدر: "المرصد"