أنجلينا جولي تفاجئ طفلين بدعم غير متوقع من أجل اليمن!

فاجأت الممثلة الأمريكية أنجيلينا جولي، طفلين بريطانيين في السادسة من العمر، أقاما منصة لبيع عصير البرتقال شرقي لندن، لجمع الأموال من أجل مساعدة الشعب اليمني.

وقامت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، بعد قراءتها عن الحملة على موقع هيئة الإذاعة البريطانية، وما قام به الطفلان بالتواصل مع ممثلها في بريطانيا، الذي تواصل بدوره مع عائلة الطفلين.

وتبرعت الممثلة دون ذكر المبلغ، الذي وصف بأنه "سخي جدا". وأدى ذلك إلى اهتمام أكبر بالحملة حول العالم حيث وصل مبلغ التبرعات إلى أكثر من 67 ألف جنيه إسترليني.

وكان الطفلان آيان موسى وميخائيل إيشاك، أقاما منصة لبيع عصير البرتقال من أجل التبرع لمساعدة الشعب اليمني، بعدما علما بالكارثة التي يمر بها اليمن.

وقالت والدة آيان إن الطفلين لم يعرفا في البداية من هي أنجلينا، لكن سرعان ما أدركا بأنها بطلة فيلمي Tomb Raider وMaleficent بعد عرض مقاطع وأفلام مختلفة عليهما.

وقالت: "استوعبا الآن مدى ضخامة ما حدث".

ودعا الطفلان الممثلة الأمريكية إلى زيارتهما لشراء كوب من العصير الطازج، عند قدومها إلى لندن.

وبحسب تصريح لوالدة آيان، فإن جولي تواصلت مع الطفلين، قائلة "كان غريبا بعض الشيء، لكنه مذهل".

المصدر: بي بي سي