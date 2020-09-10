مصر.. تعيين "سيدة القطار" بـ"قومي المرأة" تقديرا لموقفها مع الجندي

قرر المجلس القومي للمرأة في مصر، تعيين السيدة صفية إبراهيم المعروفه إعلاميا بـ"سيدة القطار" عضوا في المجلس، تكريما لها على دفاعها عن المجند في حادث قطار المنصورة القاهرة يوم أمس.

وقال المجلس إن "الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تواصلت مع السيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميا بإسم "سيدة القطار"، التي دافعت عن جندي أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس".

وأشار المجلس إلى أن "رئيسة المجلس وجهت خالص الشكر والتقدير للسيدة صفية خلال حديثها معها تليفونيا"، معتبرة أنها "نموذج مشرف للمرأة المصرية والأم الجدعة التي تتمتع بالقيم المصرية الأصيلة".

وقالت مرسي إنه "تقديرا من المجلس للموقف الإنساني للسيدة صفية إبراهيم فقد اتخذ المجلس قرارا بتعيينها عضوة بفرع المجلس بمحافظة الغربية، وسوف يتم استقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها".

وزارت منى عطيه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية السيدة صفية إبراهيم وأعربت لها عن "خالص تقديرها واعتزازاها لما قامت به من دور انساني عظيم نابع من قلب أم مصرية أصيلة"، مؤكدة أنها "فخر لجميع نساء مصر".

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وكانت "سيدة القطار" قد دافعت عن مجند في القطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة يوم أمس، حينما حدثت مشادة بينه والمحصل ورئيس القطار، الذي أصر بدوره على أن يدفع المجند قيمة التذكرة أو النزول، لتهم السيدة صفية بدفع قيمة التذكرة وحل المشكلة.

المصدر: RT