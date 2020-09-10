الإمارات تعتقل أمريكيا بتهمة تهريب المخدرات

أحالت النيابة العامة في دبي موظفا أمريكيا إلى محكمة الجنايات، بتهمة استيراد مواد مخدرة وتعاطيها، وتعاطي مؤثرين عقليين غير مرخص بهما.

وذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية أن الشرطة ضبطت بحوزة الموظف الأمريكي علبة بلاستيكية شفافة تحتوي على 8 فلاتر سيجارة إلكترونية، وبداخلها سائل زيتي أصفر اللون يزن 102.44 غرام يحوي مادة خلاصة القنب الهندي.

وأضافت: "أقدم المتهم على جلب مواد مخدرة داخل طرد قادم من بلده يحتوي على مواد غذائية وأغراض شخصية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في جمارك دبي قوله إنه "في تمام الساعة 6:40 صباحا، وأثناء التفتيش في شركة شحن سريع، تم الاشتباه بطرد قادم من أمريكا ذُكر في الأوراق الرسمية أنه يحتوي على أغراض شخصية من حذاء ونظارة وكيس حلاوة بطرد واحد، وبعد التفتيش يدوياً عُثر بداخله على حلويات لونها أزرق".

وأضاف: "بفتح الكيس عثر على 8 فلاتر حشيش تستخدم لسجائر إلكترونية قادمة باسم المتهم، وعليه تم توقيفه وتحويله إلى قسم المكافحة".

وأشار إلى أنه بضبط المتهم وتحليل بوله، تبين وجود مركبات ومستقلبات ومركبات أخرى غير مدرجة في القانون الاتحادي الإماراتي "وهي دليل على تعاطي الحشيش أو الماريغوانا"، وعليه تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

المصدر: "الرؤية" الإماراتية