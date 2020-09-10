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مصر.. نشر فيديو فاضح لابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

مجتمع

مصر.. نشر فيديو فاضح لابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية اغتصاب فتاة
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يظهر مجموعة من الشباب والفتيات في أوضاع مخلة داخل حجرة يبدو أنها في فندق.

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ويتضح من الفيديو وفقا لوسائل الإعلام المصرية أن هؤلاء الشباب والفتيات، معتادون على ممارسة الأعمال الشاذة والمنافية للآداب وتنظيم حفلات الجنس الجماعية.

وفي الفيديو تظهر نازلي كريم ابنه الفنانة نهى العمروسي، كما كشفت بعض الصور عن استخدام كاميرات حديثة واحترافية في التصوير تتشابه مع تلك المستخدمة في تصوير الأفلام الإباحية.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت بحبس ابنة الممثلة المصرية، نهى العمروسي، في قضية الاغتصاب الجماعي، التي وقعت في فندق "فيرمونت" المطل على نيل القاهرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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