سخرية كبيرة في مصر بعد دعوة راقصة لـ"طالب الفريسكا" (صورة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمنشور لراقصة، تطالب فيه بمقابلة إبراهيم عبد الناصر، الطالب بكلية الطب في جامعة الإسكندرية والمعروف إعلاميا بـ"طالب الفريسكا".

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ودعا حساب منسوب لراقصة تدعى ماريهان ماهر "طالب الفريسكا" على "فيسبوك"، لحضور حفلة لها وتناول العشاء، كتكريم له ولمحبتها لأي إنسان يعمل ليساعد نفسه.

ونشرت الراقصة صورة لها أثناء الرقص عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مساء الخير أنا بحبكم كلكم وبحب أي انسان بيشتغل عشان يساعد نفسه، ممكن لو حد يعرف الدكتور إبراهيم عبدالناصر (طالب الفريسكا) يمنشنه".

وأضافت: "انا عزماه على حفلة ليا ونتعشى بعدها سوا، حد يمنشن دكتور ابراهيم"، لتنهال بعدها التعليقات الساخرة على المنشور.

يذكر أن "بائع الفريسكا" حصل على شهادة الثانوية العامة بمجموع 99.6%، وتم تكريمه من الحكومة المصرية بعد انتشار قصته بشكل واسع في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية