وزير الأوقاف المصري يعاقب إمام مسجد تجاوز المدة المحددة لخطبة الجمعة

قرر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، خصم شهرين من "بدل صعود المنبر" من الشيخ عمر السيد، الإمام والخطيب بمرسى مطروح، وذلك لتجاوزه المدة المحددة لخطبة الجمعة.

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وأفادت"المصري اليوم" بأن هذا الإجراء اتخذ بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وكان بسبب تجاوز الخطيب بمديرية أوقاف مرسى مطروح، المدة التي حددتها وزارة الاوقاف المصرية لخطبة الجمعة.

وذكر في هذا السياق، أن وزارة الأوقاف المصرية تحذر من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.

وكان وزير الأوقاف المصري قد أصدر بيانا بعنوان: "طاعة الله في العبادة لا تنال بمعصيته في أذى الخلق.. تنبيه هام جدا بشأن خطبة الجمعة"، شدد فيه على جميع الأئمة بعدم تجاوز وقت الخطبة المحدد بعشر دقائق.

وأوعز الوزير إلى جميع العاملين بالأوقاف بالتشديد في تطبيق الإجراءات الحاسمة من الالتزام بالكمامة، والمصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد.

وطلب من مديري المديريات والإدارات موافاة رئيس القطاع الديني بأي مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات في أي وقت ولا سيما في صلاة الجمعة.

المصدر: المصري اليوم